Frauenmord in Villach: Verdächtiger (28) in U-Haft

Seit Dienstagfrüh versuchen die Ermittler des Stadtpolizeikommandos Villach und des Landeskriminalamtes, die Hintergründe dieser schrecklichen Tat auszuleuchten. Wie sich bei der Einvernahme des Rumänen herausgestellt hat, haben er und das Opfer gemeinsam in einem Haus in der näheren Umgebung von Villach gewohnt. Ob die beiden auch ein Paar waren, haben die Polizeibeamten noch nicht mit Sicherheit feststellen können. Beide sind laut Polizei der Rotlichtszene in Villach zuzuordnen. Das Milieu in der Draustadt wird vorwiegend von Rumänen dominiert.