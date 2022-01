Darum will Richard Lugner Cathy nicht mehr treffen

Viel zu viel sei in der Ehe vorgefallen, als dass er sich jetzt gemütlich mit dem „Playboy“-Model auf einen Kaffee zusammensetzen könne, erklärte der Opernball-Zampano weiter. „Cathy hat einen Anwalt eingeschaltet, als mich eine Dame gefragt hat, ob ich mit ihr einen Kaffee trinken gehen will. Obwohl ich abgesagt habe“, plauderte Lugner aus dem Ehe-Nähkästchen. „Wenn ein Kaffee so verwerflich ist, warum sollte ich jetzt mit ihr einen trinken?“