Impfpflicht-Gegner vor Hofburg aufmarschiert

Abgeordnetenprotest im Parlament

Aber nicht nur außerhalb des Parlaments, auch im Plenum wird still protestiert. Die Grünen-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic bleibt der Sitzung fern, weil sie der Vorlage nicht zustimmen will. Eine entsprechende Ankündigung der Mandatarin war in der Klubsitzung am Mittwoch erfolgt. Bei den NEOS werden fix drei bis vier Mandatare - darunter auch NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker - gegen die Impfpflicht votieren. Die FPÖ wird bekanntlich geschlossen mit Nein stimmen. Dem Vernehmen nach haben sich auch mehrere SPÖ-Parlamentarier „krank“ gemeldet.