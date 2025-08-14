Bei Basketball-Superstar muss auch die Mama warten

Drei Jahre lang war Jakob Pöltl nicht im Dress von Österreichs Nationalteam zu sehen. Klar, dass bei den beiden Heimspielen gegen Bulgarien und Holland nun ein echtes Griss um den 2,13-Meter-Mann herrschte. Da musste selbst Jakobs Mutter Martina lange auf ein Gespräch mit ihrem Sohn warten. Den sie auch sonst kaum zu Gesicht bekommt.