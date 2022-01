Impfpflicht im Nationalrat, NEOS für Lockerungen

„Gräben in Gesellschaft zuschütten“

Spätestens mit Phase 3 der am Donnerstag zu beschließenden Impfpflicht müsse dann 2G überall ein Ende haben und Unternehmerinnen und Unternehmer wieder uneingeschränkt ihrer Tätigkeit nachgehen können, so Loacker: „Kindern und Jugendlichen müssen wir wieder ein normales Leben ermöglichen. Jetzt gilt es, die Gräben in unserer Gesellschaft zuzuschütten und die Polarisierung zu überwinden. Denn aus dieser Krise kommen wir nur gemeinsam“, so Loacker. Der NEOS-Abgeordnete hatte angekündigt, gegen die Impfpflicht zu stimmen.