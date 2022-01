Erste Details zur Impflotterie präsentiert

Fix ist jedenfalls, dass alle, die sich impfen haben lassen, an der Lotterie teilnehmen können. „Es ist eine individuelle Förderung derer, die geimpft sind oder sich noch impfen lassen“, so Kanzler Karl Nehammer. Die Gutscheine, die an die Gewinner ausgegeben werden, haben einen Wert von 500 Euro. Start der Aktion ist am 15. März.