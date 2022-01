SPÖ stimmt wohl geschlossen für Impfpflicht

Kritik an Steuergeschenken für Reiche

Zweites großes Thema des Plenums ist die Steuerreform und da übte Leichtfried vor allem heftige Kritik an Begünstigungen für Unternehmen, insbesondere an der Senkung der Körperschaftssteuer. Statt einer fairen Besteuerung für Reiche gebe es weiter große Steuergeschenke an sie. Die Arbeitnehmer zahlten sich dagegen ihre steuerlichen Erleichterungen über die kalte Progression selbst. Stattdessen bräuchte es Vorschläge, was man gegen die Teuerung unternehmen könnte.