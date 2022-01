500 Euro: Zur Pflicht kommt jetzt die Impflotterie

Gutscheine so gut wie überall einlösbar

Denn obwohl der Kanzler in puncto Impf-Gutschein als Pflicht-Alternative unlängst noch Skepsis geäußert hatte, mündete die Forderung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach einem Bonus von 500 Euro für Geimpfte nun in einem Kompromiss, der offenbar eine Art Lotterie vorsieht. Sprich: Es bekommt zwar nicht jeder Geimpfte Geld, aber zumindest werden unter ihnen im großen Stil 500-Euro-Gutscheine verlost. Einlösbar sollen diese so gut wie überall sein, also im Handel, in Hotels, in Lokalen, bei Dienstleistern und im Kulturbereich. Die Rede war zuletzt davon, dass jeder Zehnte einen solchen Gutschein kassieren dürfte. Ein entsprechender Entwurf dazu kursierte am Mittwoch in Parlamentskreisen, bestätigt wurde jedoch noch nichts.