Pfarrer veranstaltet jetzt eigene Impflotterie

„Das soll doch bitte jeder selbst entscheiden“

„Ich will einen Beitrag leisten, damit wir wieder möglichst normal leben können. Aber, was mir auch wichtig ist: Ich bin zwar fürs Impfen, aber gegen eine Impfpflicht. Das soll doch bitte jeder selbst entscheiden, wie er es damit halten will. Ich kenne Leute, die sagen, sie haben ein gutes Immunsystem und wollen keine Chemotherapie oder Antibiotika. Mir ist das alles recht. Wenn sie schon nicht zum Impfen kommen, dann sehe ich sie in der Urne wieder“, sagt Wenigwieser.