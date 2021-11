Burgenland: Gewinner der Impflotterie stehen fest

Noch nie etwas gewonnen

Sie habe in der Früh noch gehört, dass im Laufe des Donnerstags die Auslosung sei und sich noch gedacht: „Vielleicht gewinne ich ja mal auch was“, erzählt sie. Bisher habe sie noch nie etwas in ihrem Leben gewonnen. Jetzt konnte sie sich eines der drei Autos - einen Golf GTI, einen Elektro-Hyundai oder einen Mini - aussuchen. Der symbolische Schlüssel wurde ihr schon vom Landeshauptmann überreicht. Bevor die 60-Jährige eine Entscheidung traf, wollte sie sich aber noch mit ihrer Tochter beratschlagen - am Ende wurde es der Golf GTI.