ISS-Labor an Weltraumdatenautobahn angeschlossen

„Wir erreichen so Datenübertragungsraten von 50 Megabit pro Sekunde“, berichtete Daria Margiotta, Flugdirektorin in dem Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Dadurch ergäben sich für die Verantwortlichen am Boden völlig neue Möglichkeiten, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhielten dadurch einen direkteren Zugriff auf die von ihnen konzipierten Experimente im All.