Douglas: Darum waren Sexszenen früher besser

Im Zuge von „MeToo“ gibt es heutzutage „Intim-Koordinatoren“ an jedem Set, die sicher gehen, dass sich bei Sexszenen vor der Kamera alle Seiten wohlfühlen. Michael Douglas enthüllte jetzt in der „Radio Times“, dass er diese Entwicklung nicht unbedingt gutheißt: „Es fühlt sich für mich so an, als würden Studiobosse die Kontrolle von Filmemachern entreißen!“