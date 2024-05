Frankreichs tropisches Paradies

Es geht zurück an die Küste. Entlang der Route des Laves durchqueren wir Le Grand Brûlé, eine einzigartige, durch die Lavaströme des Piton de la Fournaise entstandene Landschaft im Südosten der Insel. Sie ist Teil des 2007 gegründeten Nationalparks, der sich über eine Fläche von 100.000 Hektar erstreckt. Kommt es zu einem Ausbruch, rollen die Lavaströme bis hinunter in den Ozean und verändern dabei die Küstenlinie, die dadurch eine einzigartige wilde Schönheit besitzt. An der Oberfläche, die zuerst abkühlt, entsteht eine harte Kruste. Darunter setzt das Magma seinen Lauf fort. Die so entstandenen Tunnel sind wahre Wunderwerke der Natur.