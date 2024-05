EU will jetzt russisches Flüssiggas sanktionieren

Denn ein Importstopp für Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) in Europa ist nicht geplant. Verbieten will die EU laut dem Entwurf vorerst nur zwei Dinge: das Umladen von russischem LNG in europäischen Häfen inklusive dem Weiterverschiffen Richtung Asien; und zweitens europäische Investitionen in Flüssiggasprojekte in Russland, etwa in der Stadt Murmansk nördlich des Polarkreises.