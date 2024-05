Finaltraum auch als EURO-Moralinjektion

Für seine Leistung in Paris erhielt der 30-Jährige von der „Bild“-Zeitung die Note zwei („lief wieder über den ganzen Platz, Wahnsinn, was der Ösi für Kilometer abspult“), Sabitzer dachte an 2020 zurück: „Damals war ich schon einmal nah dran, jetzt wurde der Traum wahr.“ Vor vier Jahren war er im „Corona-Jahr“ mit Leipzig im Geisterspiel-Semifinale in Lissabon an PSG gescheitert (0:3), nun die persönliche Revanche. Jetzt wartet London, das Wembley: „Ein perfekter Ort, um Geschichte zu schreiben!“