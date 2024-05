Hummels über Liebesleben: „Bin deshalb Single“

Sonst sind „alle gleich“

Abgesehen davon ist die Moderatorin so gut wie nie nervös. Selbst bei Treffen mit hochrangigen Stars bleibt sie gelassen: „Ich bin ja wirklich nie aufgeregt. Ich war nicht aufgeregt, als ich Angela Merkel getroffen habe, als ich George Clooney getroffen habe, Chiara Ferragni – ich habe schon viele tolle und wirklich krass berühmte Menschen getroffen. Aber ich bin einfach nicht aufgeregt.“ Dabei betonte sie: „Wir sind alle gleich.“ Rang oder Name seien in Hummels Augen völlig unbedeutend.