Keuchhusten in Österreich auf dem Vormarsch

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich mehr Keuchhusten-Fälle verzeichnet, im März 2024 starb ein Neugeborenes in Graz an der Erkrankung (siehe Video oben). „Der Anstieg der Zahl der Keuchhusten-Fälle in ganz Europa zeigt, dass Wachsamkeit geboten ist“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides.