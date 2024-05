Porr und Strabag kaufen heimische Thermen

Nach Kostenexplosionen seit zwei Jahren Verluste

Neu ist der direkte Einstieg in den Tourismusbereich. Mit Therme Wien, St. Martins (Burgenland), Laa (NÖ), Geinberg (OÖ), dem Salzburger Tauern Spa (Zell/See) und dem Aqua Dome (Tirol) werden Porr und Strabag nun größte Thermen-Betreiber im Land. Bisher gehörten sie über die Vamed Vitality World zum weltweit tätigen Krankenhaus-Planungsspezialisten Vamed (20.000 Beschäftigte) mit Zentrale in Wien. Nach Kostenexplosionen bei ausländischen Projekten und anderen Managementfehlern rutschte dieser in die Verlustzone, die Führung um Langzeit-Chef Ernst Wastler wurde abgelöst.