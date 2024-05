Paukenschlag! Skisprung-Erfolgscoach klagt Verband

Hintergrund der unappetitlichen Entwicklung: Ende Jänner hatten gleich mehrere norwegische Skispringer in einem Offenen Brief die „Menschenführung“ von Trainer Alexander Stöckl kritisiert. Nach außen hin überraschte der Tenor des Schreibens, hatten die Norweger doch unter der Führung des früheren Nachwuchstrainers in Stams zahlreiche Erfolge gefeiert und als in Harmonie agierendes Team gewirkt. Nach der öffentlich gewordenen Kritik war Stöckl jedenfalls bei den letzten Saison-Wettbewerben in Willingen und Lake Placid nicht mehr dabei.