Das Mieminger Doktorhaus ist nun Geschichte

Geschätzt eine Million Arztbesuche in 20 Jahren

Der heute 76-jährige Gerhard Offer, aushilfsweise immer noch praktizierend: „Wir haben einmal hochgerechnet, dass in 20 Jahren ungefähr eine Million Patienten die Türklinke in die Hand genommen haben.“ Als „Auszeichnung für sein Lebenswerk“ widmete 2012 dem Doktorhaus das ganze Plateau zum 100er ein Fest. Allerdings auch ein untrügliches Zeichen: Es ist mittlerweile ein Greis geworden. Mit dem Auszug der Oberleits im vergangenen Dezember war der „Doktortitel“ dahin. Da, wo einst Kinder geboren wurden, werden künftig in neuen Wohnungen Kinder aufwachsen. Das Doktorhaus hat Geschichte geschrieben. Aber auch wenn das Herz nicht mehr schlägt, Christiane und Stefan Oberleit haben noch rechtzeitig einen Bypass gelegt: direkt neben die Hauptstraße in ihre neue, schmucke Ordination.