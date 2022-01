Kräftige Sturmböen im Osten: Zahlreiche Einsätze

Beinahe-Katastrophe in Hirschwang

Nur knapp allerdings entging man in Hirschwang einer Katastrophe. Just in jenem Gebiet, in dem noch vor einigen Wochen ein Waldbrand die Einsatzkräfte tagelang in Atem gehalten hatte, kam es zu einem neuerlichen Feuer. Eine Plane war in eine Hochspannungsleitung geweht worden, es kam offenbar zu Funkenflug, der den angrenzenden Wald in Brand setzte, hieß es. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber rasch eindämmen und löschen.