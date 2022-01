Obersteiermark: Stromausfälle & umgeknickte Bäume

Umgeknickte Bäume, Stromausfälle, gesperrte Straßen: Die Obersteirer brauchen an diesem Montagnachmittag und -abend vor allem Geduld. Viele Feuerwehren mussten ausrücken. So etwa in Oberaich, einem Teil von Bruck an der Mur: Lose Blechteile vom Dach eines Möbelhauses drohten auf eine Hochspannungsleitung der ÖBB zu fallen - was den Bahnverkehr gelähmt hätte.