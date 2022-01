Cyber-Gefahren bereiten Unternehmen größte Sorgen

In Österreich sei das Thema Cybergefahren wieder auf Platz eins zurückgekehrt, wo es in den letzten fünf Jahren schon vier Mal am häufigsten genannt wurde, so Allianz-Experte Severin Gettinger. Sie seien ein „ständiger Begleiter“. Die Risiken würden nicht abnehmen, das decke sich auch mit der Kriminalstatistik und den Erfahrungen der Allianz als Versicherer.