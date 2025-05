Krimineller Lenker (20) schrie Unfallopfer (75) an

Der gebürtige Pongauer ist arbeitslos, lebt bei seinen Eltern und fährt einen Porsche Cayenne, Baujahr 2010. Angemeldet ist der Wagen auf die Mama, gekauft hat er ihn aber selbst vor ein paar Monaten um 12.000 Euro, wie er dem Richter erklärt: „Ich nutze das Auto“. Vermögen oder Schulden will er aber keine haben. Dabei hat er erst vor wenigen Monaten, im Herbst 2024, einen auf seinen Papa angemeldeten BMW X5 zu Schrott gefahren: durch einen schweren Verkehrsunfall. An jenem 19. September wollte eine 75-jährige Salzburgerin in der Stauffeneggstraße in Salzburg-Liefering mit ihrem VW Polo links abbiegen. „Die Frau war im Schritttempo unterwegs, es hat sich schon gestaut. Das hat jeden aufgeregt, deshalb hab ich überholt“, schildert der Angeklagte und betont mehrfach, dass die Kollision „keine Absicht“ war.