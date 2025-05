Nicht im Kader: Rätsel um Dreifach-Weltmeister

In den vergangenen zwei Jahren steckte Faivre dann plötzlich in einem Formtief, in der abgelaufenen Saison schaffte es der Riesentorlauf-Spezialist nicht einmal in die Punkteränge. Dass er nun nicht mehr in den Kaderlisten für die Saison 2025/26 zu finden ist, sorgt für Erstaunen in Frankreich.