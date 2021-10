Cyberkriminelle nehmen Lieferketten ins Visier

Angriffe könnten sogar noch zunehmen

„Die Angriffe könnten sogar noch zunehmen“, glaubt auch Gabor Sas, Senior Underwriter Financial Lines bei AGCS Österreich. „Kriminelle fokussieren naturgemäß auf jene Unternehmen, die ihre digitalen Schwachstellen vernachlässigen und ihre Sicherheitslücken nicht kennen“, so Sas in einer Aussendung. Befördert wird der kriminelle Boom laut AGCS durch die Tatsache, dass Hackergruppen mittlerweile als Dienstleister auftreten. „Sie können als durchschnittlich IT-befähigter Mensch tatsächlich hergehen und Ransomware-Angriffe mieten“, sagte Krickhahn. „Sie kriegen zum Teil eine Hotline-Funktion dazu geliefert.“