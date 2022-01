200-Meter-Rutsch von Tourengeher endet an Felsen

Sturz nach ersten Schwüngen

Nachdem das Material vom Eisklettern verstaut war, beabsichtigten die beiden, mit Tourenskiern wieder talauswärts zu fahren. Direkt nach dem Start in den Hang, im Bereich der ersten Schwünge, kam der 37-Jährige auf einer Seehöhe von rund 1900 Meter zu Sturz und rutschte in weiterer Folge auf der harten Schneeoberfläche rund 200 Meter ab, bevor er in mehrere - nicht vom Schnee bedeckte - Felsen prallte.