Im kalten Februar ist heuer Hochzeits-Hoch!

Schon Buchungen für 25. 05. 2025

„Ab dem Zeitpunkt, an dem wir uns entschieden haben an dem Tag zu heiraten, wollten wir das Datum unbedingt haben“, sagt Denise Possart. Sie waren schnell genug, denn in Linz sind der 02. 02. und der 22. 02. 2022 mit 16 Trauungen voll. Am Standesamt in Steyr sind 22. 01., 02.02. und 22. 02. 2022 ebenfalls ausgebucht. Standesbeamtin Christina Schaumberger sagt: „Leider mussten wir schon Anfragen ablehnen.“ Am 02. 02. wären aber in Wels noch Termine frei, am 22. 02. ist der Kalender auch schon voll.