„Auch nach Corona wird es bei uns Jobs geben“

150 Vollzeitstellen in BHs, acht in der Statutarstadt Linz. Auch Wels und Steyr werden eigene „Strafverfolger“ einstellen müssen, wenn die Impfpflicht kommt. In Linz laufen die Aufnahmegespräche schon. Bürgermeister Luger sagt: „Das wird kein Job auf Lebenszeit, aber im Magistrat werden sie auch später gebraucht.“