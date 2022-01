Zwei Millionen Euro in Linz für die „Grüne Welle“

Modernisieren und digitalisieren

In Linz wäre dies so nicht möglich, sind die Ampelanlagen bereits in die Jahre gekommen. Deshalb hat VP-Verkehrsstadtrat Bernhard Baier nun ein Projekt zur Modernisierung und Digitalisierung gestartet. Für die Umsetzung sind rund zwei Millionen Euro im aktuellen Doppelbudget reserviert. Im Rahmen des Programms soll der Einsatz von derartigen Anwendungen, wie der von Audi, geprüft werden. Diese würde vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Eben einen „Grüne Welle“-Assistent, der ein angepasstes Fahren ermöglicht und so Schadstoffemissionen reduziert. Aber auch Echtzeitinformationen über sich nähernde Fußgänger und Radfahrer liefern kann. Baier strebt die Teilnahme am EU-geförderten C-Road-Projekt an. Dabei soll unter Einbeziehung des Landes auch die Errichtung einer smarten Teststrecke in Linz angestrebt werden.