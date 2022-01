„Mama soll von ihrem Grab auf unser Haus schauen“

Abschied in Filialkirche Rohr

Ihre „Mama“ noch einmal sehen wollten Sebastian und Fabian. Beim Bestatter legten die Buben Teddybären neben ihrem Sarg. Am heutigen Samstag, 15. Jänner, von 9 bis 13 Uhr kann sich jeder von der Verstorbenen in der Filialkirche Rohr verabschieden.