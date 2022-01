Valve will Steam Deck ab Ende Februar ausliefern

Offene Plattform, als klassischer PC nutzbar

Wichtigster Unterschied des Steam Deck gegenüber Spielkonsolen: Es handelt sich um einen Linux-PC, auf dem der Besitzer grundsätzlich alles installieren darf, was er will - also nicht nur Spiele, die er via Steam gekauft hat, sondern auch steam-fremde Spiele, andere Software oder ein alternatives Betriebssystem. Es wird einen Desktop-Modus geben, mit dem man den mobilen Gaming-PC - eine USB-C-Docking-Station wurde angekündigt - klassisch als PC verwenden kann.