Valves Steam Deck ist Frontalangriff auf Microsoft

Microsoft Store zwang Valve zu Reaktion

Grund war die Einführung des Microsoft Stores, mit dem der Windows-Riese mehr Kontrolle über den Software-Markt erlangen wollte. Beim „Half Life“- und Steam-Entwickler Valve schrillten die Alarmglocken: Microsoft wollte mit seinem neuen App-Markt ganz offensichtlich auch beim Spielevertrieb mitmischen, hätte Rivalen wie Steam Steine in den Weg legen können. Valve-Chef Gabe Newell kündigte in Folge an, verstärkt auf Linux zu setzen und sagte in Interviews offen, was er von Microsofts Vorgehen hielt. Er nannte Windows 8 „eine Katastrophe“.