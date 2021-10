Nintendo Switch: OLED-Version macht vieles besser

Über vier Jahre nach dem Start der Nintendo Switch in Europa legt Nintendo am 8. Oktober mit einem Modell mit OLED-Display nach. Die Rechenkraft der daheim am TV ebenso wie unterwegs nutzbaren Spielkonsole ist unverändert, die Neuauflage ist vor allem ein Display- und Sound-Upgrade und bietet bei der Docking Station eine Verbesserung in Form eines Netzwerk-Ports. Wir hatten bei Nintendo Österreich Gelegenheit, die neue Switch auszuprobieren - und waren überzeugt vom Hardwareupdate.