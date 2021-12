1800 Stunden im Dauertest: Die OLED-Switch hält

YouTube-Tüftler machte Härtetest

Der YouTube-Tüftler Bob Wulff wollte es am Beispiel der neuen Nintendo Switch mit OLED-Display genauer wissen und hat die Nintendo-Konsole seit ihrer Veröffentlichung im Oktober dauerhaft mit ein- und demselben Bild bespielt - einem Screenshot aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“.