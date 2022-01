Parkverbot in Klagenfurter Innenstadt gesetzwidrig

Kleiner Vorfall, große Wirkung: Am 5. Oktober 2020 hat der Klagenfurter Rechtsanwalt Farhad Paya in der Ursulinengasse einen Strafzettel bekommen. 40 Euro sollte er dafür zahlen, dass er sein Auto in einem Halte- und Parkverbot abgestellt hatte. So weit, so gut - und so schlecht für die Stadt. „Ich habe gegen das Straferkenntnis mit der Begründung Beschwerde erhoben, dass die Verordnung einerseits unbestimmt ist und andererseits, dass die Verordnung nicht ordnungsgemäß kundgemacht ist“, erzählt „Parksünder“ Paya.