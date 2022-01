Nach Rissen: Wolf wanderte von Tirol nach Bayern

Der Wolf aus der italienischen Population, der am 25. November im Gemeindegebiet von Umhausen (Bezirk Imst) und drei Tage später in Oberhofen jeweils anhand eines Rotwildrisses sowie am 1. Dezember bei einer Losung aus Oberperfuss (beide Bezirk Innsbruck-Land) nachgewiesen wurde, dürfte nach Bayern gewandert sein. „Das haben die Ergebnisse der genetischen Untersuchung zur Bestimmung des Individuums sowie der Datenabgleich mit dem benachbarten Bayern erbracht“, hieß es am Mittwoch vonseiten des Landes.