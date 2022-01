„Spider-Man“ Tom Holland soll Oscar-Gala retten

Die 94. Oscar-Verleihung, die nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht vom 27. auf den 28. März in Hollywood über die Bühne gehen soll, wird in mancherlei Hinsicht eine Rückkehr zu den Wurzeln. Demnach soll erstmals seit 2018 wieder ein Moderator durch die feierliche Hollywood-Gala führen, dessen Name jedoch noch geheimgehalten wird. Und der Filmtross wird in seine traditionelle Heimstatt, das Dolby Theatre am Hollywood Boulevard, zurückkehren, kündigte der Sender ABC an.