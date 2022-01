Lukas Mathies stark aber von FIS ausgebremst

Platz vier stand am Ende für Ländle-Snowboarder beim Weltcup Parallel Slalom in Bad Gastein in den Büchern. Eine haarsträubende Szene sorgte jedoch im Nachgang für reichlich Gesprächsstoff. Denn Mathies‘ Halbfinalgegner Arvid Auner hätte eigentlich disqualifiziert werden müssen. Beim letzten Tor vor dem Ziel verlor Auner die Balance und fuhr über das Torgestänge, in dessen Folge er nur neun Hundertstel vor Mathies regelrecht ins Ziel stürzte. Die FIS-Verantwortlichen bewerteten die Situation am Dienstag jedoch nicht als Regelverstoß. In der ORF-Mediathek ab Minute 38:30.