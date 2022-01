Toyota Yaris Cross: Nicht, wofür ihn alle halten

Denn Autos mit einem Cross oder X oder Allroad oder All Terrain oder einem ähnlichen Zusatz im Namen sind in aller Regel schlicht die um ein paar schwarze Plastikteile erweiterte Version des Modells ohne diesen Zusatz. Man würde beim Yaris Cross also einen Yaris mit ein wenig Offroad-Zierrat erwarten. Doch siehe da: Der Yaris Cross ist ein völlig eigenständiges Auto mit völlig anderer Optik, zehn Zentimeter höher (davon gehen 3,5 cm auf das Konto der auf 17 cm gewachsenen Bodenfreiheit) und mit 4,18 Meter einen Viertelmeter länger! Plattform und Antrieb sind gleich, okay. Das wäre so, wie wenn VW den Tiguan „Golf Cross“ nennen würde.