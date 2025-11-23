Roter Dauerbrenner kann Weihnachten nicht erwarten

Am Sonntag muss Schlusslicht GAK zu Rapid. Die „Rotjacken“ um ihren Verteidiger Beres Owusu fahren mit einer breiten Brust in die Bundeshauptstadt. Der französische Leihspieler ist einem längeren Verbleib in Graz nicht abgeneigt. Auf Weihnachten freut sich der 22-Jährige besonders – und auf den November im kommenden Jahr.
Ein Fels in der Brandung! Als solchen darf man Beres Owusu in der Abwehr des GAK zweifelsfrei bezeichnen. Mit viel Übersicht, einer guten Technik sowie extremer Geschwindigkeit bringt er die Gegner in Zweikämpfen regelmäßig zum Verzweifeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.