Roter Dauerbrenner kann Weihnachten nicht erwarten

Am Sonntag muss Schlusslicht GAK zu Rapid. Die „Rotjacken“ um ihren Verteidiger Beres Owusu fahren mit einer breiten Brust in die Bundeshauptstadt. Der französische Leihspieler ist einem längeren Verbleib in Graz nicht abgeneigt. Auf Weihnachten freut sich der 22-Jährige besonders – und auf den November im kommenden Jahr.