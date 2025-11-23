Rätsel um Suche nach Gold der Nazis im Burgenland

Es gibt Geschichten, die klingen wie erfunden, und es gibt jene, bei denen sich jeder, der sie hört, fragt: Und wenn doch etwas dran ist? Genau so eine Geschichte hält sich seit vielen Jahrzehnten in Rechnitz. Hartnäckig und so widersprüchlich, dass sie bis heute niemand erklären kann. Denn vor über 60 Jahren ist im Grenzdorf das Schatzfieber ausgebrochen – ausgelöst durch einen Fund, der eigentlich unscheinbar war.