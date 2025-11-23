Wie kann man mit 70 so jung aussehen?

Es waren die Bilder, die nach dem Fest viral gingen: Kris Jenner, 70 Jahre alt, strahlend, mit kaum sichtbaren Alterszeichen, umgeben von Hollywood-Größen. Während Gratulationen aus aller Welt eintrafen, stellten sich viele die gleiche Frage: Wie schafft es diese Frau, dem Alter so sichtbar zu trotzen?