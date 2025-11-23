Matthias Goerne: „Was wär’ ich ohne Schubert!“

Was dieses Erforschen des eigenen emotionalen Reichtums mit den Zuhörern macht? „Im Idealfall ist man gelöst, hat etwas geklärt in sich selbst. Man hat die eigenen Gedanken und Gefühle geordnet. Das ist ja bei Kunst generell so. Es gibt keine Kunstform, die einfach nur aus dem Schönen kommt. Das Bedürfnis des Schönen und der Harmonie ist so groß, weil die wirkliche Realität eben nicht so ideal und harmonisch ist – und es niemals war. In einer idealen Welt gäbe es vielleicht gar keinen Grund für irgendeine Art von Kunst.“