Florenz verbannt ab nächstem Jahr Miet-E-Scooter

Der Stopp greift demnach ab dem 1. April 2026. Florenz gehört zu den meistbesuchten Städten Italiens, das neue Verbot dürfte auch viele Reisende betreffen. Denn die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristen beliebt, um die Stadt am Fluss Arno schnell und flexibel zu erkunden.