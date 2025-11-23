Stylist von Lady Diana mit 80 Jahren gestorben

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persönliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in London.
Der Designer für Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmäßig bei der Londoner Fashion Week vertreten.
Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997.
„Sie war sehr menschlich“
Unter seiner Beratung avancierte Lady Diana zur Stil-Ikone. Über seine einstige Arbeitgeberin sagte er einmal: „Sie war sehr menschlich, sie benahm sich nicht wie eine Prinzessin.“
