Paul Costelloe

Stylist von Lady Diana mit 80 Jahren gestorben

Society International
23.11.2025 08:46
Galt als Herzensmensch und Stil-Ikone – und glänzt selbst als Wachsfigur: Lady Diana
Galt als Herzensmensch und Stil-Ikone – und glänzt selbst als Wachsfigur: Lady Diana(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persönliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in London.

Der Designer für Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmäßig bei der Londoner Fashion Week vertreten.

Paul Costelloe im Jahr 2012
Paul Costelloe im Jahr 2012(Bild: AFP)

Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997.

Was Lady Di trug, wurde Trend. Hier eines ihrer Kleidungsstücke in einer Sotheby‘s-Ausstellung
Was Lady Di trug, wurde Trend. Hier eines ihrer Kleidungsstücke in einer Sotheby‘s-Ausstellung(Bild: AFP)

„Sie war sehr menschlich“
Unter seiner Beratung avancierte Lady Diana zur Stil-Ikone. Über seine einstige Arbeitgeberin sagte er einmal: „Sie war sehr menschlich, sie benahm sich nicht wie eine Prinzessin.“

Paul Costelloe
