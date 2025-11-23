Winterzauber in Wien: Der erste Schnee ist da!

Der erste Schneefall war zwar angekündigt worden, doch so mancher Nachtschwärmer bzw. Frühaufsteher staunte nicht schlecht, bei Eiseskälte und Wind durch die weiße Pracht stapfen zu müssen. Auch über Wien hat Frau Holle ihre Betten ausgeschüttet. Derzeit präsentiert sich das Wetter noch trüb und windig, ab dem Nachmittag dürfte vielerorts die Sonne durchkommen.
„Was für ein winterlicher Start in den Tag im Großraum Wien“, informiert die Unwetterzentrale auf X (siehe Beitrag unten). „In Döbling wurden fünf Zentimeter Neuschnee gemeldet, östlich der Donau liegt stellenweise sogar noch etwas mehr davon.“
Damit fiel in der Bundeshauptstadt das erste Mal vor offiziellem Winterbeginn Schnee, „rund zwei Wochen früher als üblich“. Rekordverdächtig sei dies aber nicht.
Wintereinbruch hat Österreich im Griff
Weite Teile Österreichs haben den ersten Wintereinbruch dieser Saison bereits hinter sich. Von Vorarlberg bis Salzburg schneite es am Donnerstag bis in die Täler, und auch in Oberösterreich waren die Ausläufer zu spüren.
Selbst in Klagenfurt und Villach zeigte sich der Donnerstagmorgen zumindest leicht „angezuckert“.
In der Nacht zum Freitag schneite es dann auch in Teilen der Steiermark, zwischen dem Ennstal und dem Mariazellerland fielen drei bis fünf Zentimeter Neuschnee.
Für Christkindlmarktbesucher wird es weihnachtlich, für Autofahrer heißt es dagegen: Vorsicht! Der erste Schneefall sorgt naturgemäß für zähen Verkehr und Chaos auf den Straßen.
