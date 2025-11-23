Vorteilswelt
Eiseskälte und Wind

Winterzauber in Wien: Der erste Schnee ist da!

Wien
23.11.2025 08:12
In Wien Döbling fielen bis zu fünf Zentimeter Schnee, wie diese Aufnahme von Leserreporterin TM ...
In Wien Döbling fielen bis zu fünf Zentimeter Schnee, wie diese Aufnahme von Leserreporterin TM zeigt.(Bild: Leserreporter TM, Krone KREATIV)

 

Der erste Schneefall war zwar angekündigt worden, doch so mancher Nachtschwärmer bzw. Frühaufsteher staunte nicht schlecht, bei Eiseskälte und Wind durch die weiße Pracht stapfen zu müssen. Auch über Wien hat Frau Holle ihre Betten ausgeschüttet. Derzeit präsentiert sich das Wetter noch trüb und windig, ab dem Nachmittag dürfte vielerorts die Sonne durchkommen.

0 Kommentare

„Was für ein winterlicher Start in den Tag im Großraum Wien“, informiert die Unwetterzentrale auf X (siehe Beitrag unten). „In Döbling wurden fünf Zentimeter Neuschnee gemeldet, östlich der Donau liegt stellenweise sogar noch etwas mehr davon.“

Damit fiel in der Bundeshauptstadt das erste Mal vor offiziellem Winterbeginn Schnee, „rund zwei Wochen früher als üblich“. Rekordverdächtig sei dies aber nicht.

Wintereinbruch hat Österreich im Griff
Weite Teile Österreichs haben den ersten Wintereinbruch dieser Saison bereits hinter sich. Von Vorarlberg bis Salzburg schneite es am Donnerstag bis in die Täler, und auch in Oberösterreich waren die Ausläufer zu spüren.

Selbst in Klagenfurt und Villach zeigte sich der Donnerstagmorgen zumindest leicht „angezuckert“.

Nun also doch: Am Samstagabend dürfen sich Wien, Niederösterreich und das Burgenland auf weiße ...
Plötzliche Trendwende
Weiße Überraschung? Jetzt Schnee für Wien angesagt
22.11.2025
Leseraktion
Wir suchen Ihre zauberhaftesten Winterbilder
23.11.2025

In der Nacht zum Freitag schneite es dann auch in Teilen der Steiermark, zwischen dem Ennstal und dem Mariazellerland fielen drei bis fünf Zentimeter Neuschnee. 

Für Christkindlmarktbesucher wird es weihnachtlich, für Autofahrer heißt es dagegen: Vorsicht! Der erste Schneefall sorgt naturgemäß für zähen Verkehr und Chaos auf den Straßen.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Eiseskälte und Wind
Winterzauber in Wien: Der erste Schnee ist da!
Krone Plus Logo
Fürstliches Gehalt
Diese Phantom-Stadträtin kostet uns 158.000 Euro
Krone Plus Logo
Nach Anna spricht Lily
„Sie taten mir weh, ich fühlte mich schmutzig“
Musikverein
Matthias Goerne: „Was wär’ ich ohne Schubert!“
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE
