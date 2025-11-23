Lenkerin (56) kracht in Fußgängergruppe

Mann niedergefahren

„Die vierköpfige Fußgängergruppe war gerade aus dem Reisebus gestiegen und wollte die Fahrbahn überqueren“, teilt die Polizei mit. Das übersah die Frau und kollidierte mit einem Mann. Dieser wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Mittels Rettungshubschrauber „RK1“ wurde er in das Klinikum Klagenfurt geflogen.