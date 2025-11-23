Lenkerin (56) kracht in Fußgängergruppe

Eine Frau krachte mit ihrem Auto gegen einen Mann, der mit einer Fußgängergruppe gerade dabei war, eine Straße im Bezirk Spittal (Kärnten) zu überqueren. Dieser wurde schwer verletzt.
Zu einem schrecklichen Unfall ist es Samstagabend gegen 20 Uhr auf Höhe Neuolsach in Richtung Spittal an der Drau gekommen. Eine 56 Jahre alte Autolenkerin aus dem Bezirk Spittal war zu dieser Zeit auf der B100 Drautal Bundesstraße unterwegs.
Mann niedergefahren
„Die vierköpfige Fußgängergruppe war gerade aus dem Reisebus gestiegen und wollte die Fahrbahn überqueren“, teilt die Polizei mit. Das übersah die Frau und kollidierte mit einem Mann. Dieser wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Mittels Rettungshubschrauber „RK1“ wurde er in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
