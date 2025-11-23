„Ich beantworte eure Fragen! Her damit!“

Hans Sigl erreicht seit 2008 und mit mittlerweile 18 Staffeln von „Der Bergdoktor“ Traumquoten. Der gebürtige Steirer ist aber viel mehr als der einfühlsame „Dr. Martin Gruber“ in den Tiroler Bergen. Hans Sigl, Jahrgang 1969, ist Moderator und Entertainer, meldet sich immer wieder auch zu politischen Themen zu Wort. Und er ist ein Reisender. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Susanne (53), Fotografin, Künstlerin und auch Sigls Managerin, erkundet er das Leben und die Welt. Die beiden haben vier erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen und leben am bayerischen Ammersee.