„Heiße Nanny“ aus „Tiger King“ wurde verhaftet

Als „Heiße Nanny“ zum Star

Diduk war 2020 von Lowe und dessen Frau Lauren als Babysitterin für deren neugeborene Tochter Sarah angeheuert worden. Die dunkelhaarige Beauty hatte das Paar in Las Vegas getroffen. In einem Interview dementierte Diduk später, dass ihr Job als Nanny nur gestellt war und sie dadurch berühmt werden wollte: „Ich habe Teilzeit wirklich für Jeff und Lauren als Kindermädchen gejobbt und bin dafür extra zwischen Oklahoma und Nevada hin und her gejettet!“